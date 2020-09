Tragico incidente in Calabria: 28enne muore alla guida della propria auto dopo un volo di 20 metri

7 Settembre 2020 11:03

Un giovane è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale a San Giovanni in Fiore dopo un volo di 20 metri

Tragedia in Calabria dove un giovane di 28 anni è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale a San Giovanni in Fiore. L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria auto precipitando in un parapetto e compiendo un volo di 20 metri. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed i medici del 118.