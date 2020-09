Tragico incidente sul lavoro in Calabria: crolla un montacarichi, muore operaio colpito in pieno

2 Settembre 2020 12:28

Incidente sul lavoro in Calabria: operaio quarantenne muore nel Cosentino

Un uomo di 40 anni, Vittorio Spadafora, di Cosenza, e’ morto sul colpo questa mattina a Rende in un incidente sul lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, operaio, stava lavorando in una villetta in via Marconi per installare un condizionatore d’aria. Ma da un balcone della palazzina si sarebbe staccato un montacarichi che e’ precipitato e lo ha colpito in pieno. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rende che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.