Drammatico incidente nel catanzarese, auto finisce in un dirupo, muore 39enne pilota kart

26 Settembre 2020 11:21

Incidente nel catanzarese, l’uomo ha perso il controllo della vettura finendo in un dirupo e morendo sul colpo

Un tragico incidente si è verificato nella notte sulla strada che collega Amato e Marcellinara, nel catanzarese. Un 39enne, imprenditore edile e appassionato di auto da corsa di cui era pilota, forse a causa del maltempo che in quel momento si stava abbattendo sulla zona, ha perso il controllo della sua Mini cooper finendo in dirupo e morendo sul colpo. Poco dopo sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il corpo senza vita, mentre i carabinieri stanno tentando di accertare le cause dell’incidente. L’uomo si chiamava Daniel Villella, ed era un appassionato di motori e corse.