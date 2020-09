6 Settembre 2020 13:56

Messina: incendio in un’abitazione a Milazzo, i vigili del fuoco salvano un bimbo di 5 anni

I vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti stamattina intorno alle 10.30, con Aps e pick-up, per l’estinzione di un incendio in un appartamento al terzo piano di un palazzo della cittadina milazzese. La squadra, utilizzando gli autorespiratori ed estintori, è riuscita ad evitare il propagarsi delle fiamme all’interno dell’appartamento già invaso dal fumo, mettendo in salvo un bambino di 5 anni. Sul posto personale del 118.