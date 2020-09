Imprese: Barberino’s sbarca a Roma, una success story di un ‘barber shop’ (2)

13 Settembre 2020 19:34

(Adnkronos) – L’apertura del nuovo barber shop arriva dopo il grande successo ottenuto sulla piattaforma Mamacrowd, dove Barberino’s ha lanciato una campagna di equity crowdfunding che ha permesso di raccogliere 1,25 milioni di euro di nuovi capitali.

Nata a Milano alla fine del 2015 con un team composto da 3 barbieri siciliani, Barberino’s. Responsabile e Barber Professor della Barberino’s Barber School è Ivan Consolo, 28 anni e proveniente da Belpasso, in provincia di Catania. “Sono fermamente convinto che la perseveranza sia una qualità che spesso fa la differenza tra il successo e il fallimento”, spiega Ivan. “Quando sono arrivato a Milano e ho iniziato a lavorare in Barberino’s ho subito legato molto con i titolari. La nostra visione era la stessa: se avessimo voluto fare crescere questa realtà avremmo dovuto puntare sulle competenze. Così è nata la Barberino’s Barber School”.

Ora Ivan ha il compito di iniziare al mestiere chiunque voglia imparare l’arte del grooming o mettersi alla prova: “Poca teoria e tanta pratica, alla vecchia maniera, con bottega e artigiano”, commenta Ivan. Non solo tecniche di taglio e di rasatura ma anche corsi di Inglese e Marketing per formare professionisti a 360°.