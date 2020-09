Il Consiglio Regionale della Calabria da il via libera all’impegno per la caccia e ad una mozione per il Mes

30 Settembre 2020 21:03

Calabria, approvati in aula di Consiglio regionale sulla parziale sospensione dell’attività venatoria

Approvati in aula di Consiglio regionale calabrese un ordine del giorno sulla parziale sospensione dell’attivita’ venatoria, una mozione per l’utilizzo del Mes, una mozione sul sostegno alla candidatura di Sybaris a Patrimonio mondiale Unesco e un ordine del giorno sui precari della scuola specializzati in sostegno. Presentando l’ordine del giorno sulla caccia, il consigliere Domenico Giannetta (FI) ha ricordato il pronunciamento del Tar Calabria che ha “sospeso in via cautelare alcune attivita’ in determinate zone protette speciali e naturali”. L’assessore alle politiche agricole, Gianluca Gallo, ha sottolineato la “grande preoccupazione nel mondo venatorio, anche perche’ viviamo una fase di grande emergenza cinghiali – ha detto – che crea problemi al settore agricolo e alla pubblica incolumita’. Abbiamo tentato di arginare questo fenomeno con un piano di selezione ma non si riesce a contenere questa emergenza”, ha aggiunto precisando la “volonta’ di intervenire immediatamente”. Successivamente, l’aula ha discusso la mozione proposta dal consigliere Carlo Guccione (Pd) per “chiedere al presidente del Consiglio dei ministri e al parlamento che si facciano tutti i passi necessari – ha spiegato – perche’ anche l’Italia abbia la concessione di questo prestito”. Filippo Pietropaolo (Fdi) ha evidenziato alcuni dubbi: “Non e’ chiaro quale sara’ l’impegno che deve mantenere lo Stato italiano per il futuro”. “Se abbiamo l’obiettivo di dare risposte ai calabresi – ha detto Domenico Bevacqua (Pd) – non possiamo perdere opportunita’ come quella offerta dal Mes”. Di “risorsa per la regione Calabria ” ha parlato invece Sinibaldo Esposito (Cdl). Per Domenico Giannetta (FI) si tratta di “un’occasione ghiotta”, mentre Luca Morrone (FdI) ha evidenziato la necessita’ di “mettere fine al commissariamento” della sanita’ calabrese. “E’ un dibattito politico da affidare al parlamento”, ha precisato l’assessore Fausto Orsomarso. Marcello Anastasi (Iric) ha espresso il sostegno alla mozione e Giuseppe Aieta (Dp) ha affermato che “sarebbe paradossale che la Calabria votasse contro l’unico strumento che finora tocca lo stato sociale anche di questa terra”. Il presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, intervenendo poco prima del voto, ha spiegato che “il Mes puo’ essere davvero un’occasione”. Per Tallini, anche il dibattito in aula ha rappresentato “un’occasione per dire che non e’ possibile che la Calabria abbia meno trasferimenti pro capite per la sanita’. In un paese in cui ci sono certi ritardi dovrebbe essere l’inverso. L’Italia – ha concluso – dovrebbe pensare soprattutto al mezzogiorno”.