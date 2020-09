Governo: Boccia, ‘Conte guidi l’alleanza anche in futuro’

27 Settembre 2020 07:31

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Penso che Conte abbia fatto un grande lavoro e che possa guidare questa alleanza anche in futuro. E se Zingaretti lo incalza sui temi cari al Pd come il Mes lo fa per il bene del governo”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Stampa’, è il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia sottolineando che il messaggio agli alleati è “semplice”: “a questo punto o si sta di qua o di là. Di là, il film è ‘piccoli Bolsonaro crescono’. Quindi, bisogna stare o di qua o di là e vale per i 5 Stelle, per Renzi e anche per i liberali vaganti nei nostri emicicli”.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sottolinea ancora Boccia, “ha il merito di aver tenuto insieme queste forze politiche, nessun altro ci sarebbe riuscito. Il Pd da solo ha lottato alle ultime regionali e ciò deve far riflettere tutti: il primo a riconoscere la necessità di rafforzare le ragioni dello stare insieme è proprio il premier. I temi che pone il Pd devono essere messi in primo piano: la sanità pubblica che si rafforza col Mes, la scuola, l’ambiente, i decreti Salvini da cambiare, l’autonomia regionale, la riduzione delle tasse sul lavoro, la digitalizzazione. Affrontare questi nodi, cementa l’alleanza. E siccome vorremmo che questa maggioranza con Conte vincessero le prossime elezioni, per rafforzare questo progetto bisogna essere più coesi”.

La vittoria, aggiunge il ministro rispondendo a una domanda sul Mes, “viene dalla battaglia a mani nude del Pd, sarebbe il caso che altri, invece di fare tattica, lo capissero. Il governo è credibile perché ha gestito bene l’emergenza, è tornato centrale in Europa, ha messo il paese in sicurezza sul piano sociale ed economico. è fallita la scommessa di Salvini del 7 a zero, grazie al Pd. Ora vanno prese alcune decisioni e il Mes andrebbe richiesto entro fine anno. Gli alleati mettano da parte le ideologie”.