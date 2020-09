Gol, personalità e attaccamento alla maglia, buon compleanno Denis. Tutti i messaggi per il bomber della Reggina [FOTO e VIDEO]

10 Settembre 2020 12:47

E’ il compleanno di German Denis, l’attaccante della Reggina si prepara per una stagione da grande protagonista con la maglia amaranto

Buon compleanno German Denis: 39 anni e non sentirli per uno degli attaccanti più forti che hanno indossato la maglia della Reggina. Si tratta di un calciatore internazionale, in Italia è stato protagonista con Napoli, Udinese e Atalanta, poi altre esperienze sempre ricche di soddisfazioni. Nella scorsa stagione ha trascinato il club calabrese con grandi prestazioni, gol ma soprattutto esperienza e personalità dentro e fuori dal campo.

Adesso si prepara per un nuovo campionato con l’obiettivo di avvicinare la Reggina verso traguardi ben più importanti. Proprio ieri è stato sorteggiato il calendario di Serie B, gli amaranto inizieranno l’avventura in trasferta contro la Salernitana. Denis ha intenzione di confermarsi come uno dei calciatori più importanti del torneo cadetto, è sicuramente in grado di fare la differenza in una categoria così importante. Il Tanque ha subito conquistato la piazza di Reggio Calabria, dimostrando grande attaccamento alla maglia, è diventato un idolo. Nel giorno del suo compleanno sono arrivati tantissimi messaggi di auguri, da parte di tifosi, compagni e addetti ai lavori. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le Storie pubblicate dall’attaccante, in basso un video.