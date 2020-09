Giovane ragazza in coma dopo un terribile incidente: ascolta un videomessaggio di Totti e si risveglia

25 Settembre 2020 17:57

La storia di Ilenia Matilli. La giovane calciatrice si è risvegliata dopo 9 mesi di coma, decisivo un videomessaggio inviato da Francesco Totti

Si è risvegliata dal coma dopo un messaggio inviato da Francesco Totti. E’ la storia di Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio che da 9 mesi era in coma in seguito ad un bruttissimo incidente stradale. Era il 15 dicembre quando con un’amica andò a sbattere contro un albero, restò gravemente ferita mentre Martina Oro perse la vita.

“Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te”, è il videomessaggio inviato da Francesco Totti e che, probabilmente, è risultato molto importante per il risveglio di Ilenia. Quelle parole hanno smosso qualcosa nella ragazza, da sempre tifosa della Roma e fan proprio del Pupone. Dopo 9 mesi di coma i genitori sono riusciti a contattare l’ex capitano giallorosso, la scelta è risultata decisiva per la salute della giovane. Adesso un nuovo sogno, quello di programmare un incontro tra Ilenia e Totti.