Gerace: nasce la Consulta Giovanile Comunale

19 Settembre 2020 14:18

Gerace chiama i giovani ad essere protagonisti attivi e propositivi per la Comunità attraverso la Consulta Giovanile Comunale

Gerace chiama i giovani ad essere protagonisti attivi e propositivi per la Comunità attraverso la Consulta Giovanile Comunale. Nei giorni scorsi il Sindaco Giuseppe Pezzimenti ha presieduto l’assemblea per l’elezione degli organi della Consulta, che ha eletto Sara Francesca Siciliano Presidente della Consulta Giovanile Comunale di Gerace. Fanno parte del Direttivo della Consulta: Michelle Caillibotte, Gabriele Gratteri – nominato Segretario, Anna Rodinò – nominata Vice Presidente, Domenico Siciliano, Sara Siciliano, Irene Miriello, Elisa Rodinò, Pietro Galluzzo. La Consulta, tra le numerose finalità, prevede anche la promozione dello sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani, favorisce l’aggregazione e l’associazionismo, prevede la possibilità di incoraggiare dibattiti, incontri e ricerche, oltre che i rapporti con altre Consulte presenti a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. “I giovani sono il presente sul quale si costruisce il futuro della società – ha detto il Sindaco Giuseppe Pezzimenti – ecco perché ho fortemente voluto che si attivasse la Consulta Giovanile Comunale di Gerace. Sono particolarmente soddisfatto per la numerosa partecipazione di giovani ragazze e ragazzi di Gerace alla formazione degli organismi direttivi della Consulta perché sono loro, con l’entusiasmo e voglia della gioventù, il domani della nostra città. Abbiamo inteso aprire ai giovani – ha sottolineato ancora il primo cittadino – per consentirgli di utilizzare la Consulta quale strumento propositivo e organo consultivo del Consiglio Comunale, al quale presentare proposte di provvedimenti che li riguardano. La partecipazione alla Consulta è un momento formativo per i nostri giovani, perché saranno loro, le ragazze e i ragazzi di Gerace, che rappresenteranno le loro istanze direttamente, senza filtri, al Consiglio Comunale. Con l’elezione del Direttivo al completo diamo la possibilità di costruire una partecipazione attiva e propositiva ai nostri giovani. Auguro un buon lavoro alla presidente Sara Francesca Siciliano e a tutti i componenti della Consulta – ha concluso il Sindaco Pezzimenti – e auspico che insieme si possa costruire uno spazio privilegiato di confronto e dibattito democratico finalizzato a promuovere progetti innovativi e di crescita personale e collettiva”.