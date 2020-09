Futsal, inizia col botto il mercato della Reggio Fc: ufficializzato Gustavinho

5 Settembre 2020 12:30

La Reggio FC si muove subito a ritmo di samba e ufficializza l’arrivo di Gustavo Francisco Garcia, per tutti Gustavinho

La società di Futsal Reggio FC (Serie C1 Calabria) ha pubblicato un riguardo l’acquisto del brasiliano Gustavinho dal Cus Molise. “Il giovane giocatore classe 1999 – si legge – è reduce dalla stagione con la maglia del San Ferdinando, Serie C Puglia, con il quale ha concluso al quinto posto (seppure la stagione sia stata interrotta, causa Covid-19), oltre ad aver centrato la seconda piazza con la formazione Under 21. In Italia ha giocato anche con il Cus Molise, squadra di Serie A2 che ne deteneva il cartellino, ed alla quale vanno i ringraziamenti da parte della società calabrese, per la buona riuscita della trattativa. In passato, in Brasile, ha giocato con il Colégio São Bento dal 2012 al 2018. Una grande mossa di mercato da parte del DS Natti Politi, con il progetto del sodalizio reggino che di fatto si apre per la prima volta a ragazzi sudamericani”.

GUSTAVINHO – “Sono molto contento di prender parte a questo progetto e con questa società. Il mio ringraziamento va a tutto lo staff tecnico e dirigenziale ed in particolare al presidente. Ho voglia di dimostrare le mie potenzialità e attraverso il lavoro spero di poter aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali. Il campionato è molto difficile, ma siamo pronti. Voglio vincere e sono certo che questa squadra ha le capacità per farlo”.