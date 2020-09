Fotomontaggio pornografico, Raineri e Pavone: “solidarietà ad Angela Marciano, vittima di uno dei fatti più squallidi degli ultimi anni”

16 Settembre 2020 11:45

Comunali Reggio Calabria, Raineri e Pavone (ETHOS) stigmatizzano il vile gesto subito da Angela Marcianò

“Oramai da tempo, durante le competizioni politiche, assistiamo a comportamenti che con il rispetto, la lealtà ed il savoir fare hanno poco o nulla a che fare, ma vedere in movimento la macchina del fango fa sempre uno strano effetto, specialmente in chi ancora crede in alcuni valori. A Reggio Calabria in questi giorni abbiamo assistito ad uno dei fatti più squallidi degli ultimi anni, come se per poter primeggiare contro qualcuno basti gettare fango e melma per apparire più puliti. Il candidato a sindaco Angela Marcianò è stata oggetto di un vile e squallido atto sessista, gesto che colpisce ancora di più per la facilità e la leggerezza con il quale è stato messo in atto, dando il via ad un tam tam mediatico via WhatsApp. Come se il fatto di far girare in rete delle foto hard, palesemente false, fosse la cosa più normale e più simpatica da fare, in barba alla decenza e al rispetto verso una donna, una mamma ed alla sua intera famiglia. Ad Angela Marcianò va tutta la nostra solidarietà per un atto vile che nulla ha a che vedere con la buona politica e con il rispetto che le donne meritano e devono pretendere”, è quanto si legge in un comunicato stampa diffuso da Giovannina Raineri e Francesco Pavone, candidati di ETHOS nella lista Klaus Davi per Reggio.