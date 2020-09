Fotomontaggio pornografico, Pazzano: “solidarietà ad Angela Marcianò, mai più forme di offesa e violenza alle donne”

15 Settembre 2020 13:12

Reggio Calabria, il messaggio di solidarietà che Saverio Pazzano ha rivolto ad Angela Marcianò

La città di Reggio Calabria non si piega ad atteggiamenti vili e a qualsiasi tipo di violenza. Ha fatto scalpore la triste vicenda che ha colpito Angela Marcianò, vittima di un fotomontaggio a sfondo pornografico finito in rete. Tra i tanti messaggi di vicinanza inviata alla candidata a sindaco, si è aggiunto anche l’avversario politico Saverio Pazzano. “Esprimo la mia solidarietà alla candidata a sindaca Angela Marcianò per il vergognoso e vigliacco gesto a lei rivolto. Ignobile e violento. Mai più, mai più! Contro ogni forma di violenza e di offesa alle donne, sempre”, ha scritto sui propri canali social.