Fotomontaggio pornografico, Minicuci: “piena solidarietà ad Angela Marcianò, non ci sarà progresso civile finchè c’è sessismo”

15 Settembre 2020 10:32

Comunali Reggio Calabria, Minicuci: “Piena solidarietà ad Angela Marcianò”

“Appreso del vergognoso e indecente atto perpetrato nei confronti di Angela Marcianò, esprimo sincero sostegno e solidarietà al candidato Sindaco di Reggio Calabria. È inaccettabile che simili episodi accadano, non ci potrà essere un progresso civile e il dovuto rispetto dei generi sino a quando si verificheranno squallidi atteggiamenti sessisti di questo tipo. Le prevaricazioni, fisiche o psicologiche, nei confronti delle donne è uno dei temi da affrontare con urgenza ed estirpare a livello nazionale. La campagna elettorale è una sana competizione che si svolge nel pieno rispetto di tutti gli avversari, ed è con questo atteggiamento che la coalizione di centrodestra vuole viverla. L’atto subito da Marcianò da parte di qualche vigliacco non può che infangarla”. Lo afferma, in una nota, il Candidato a Sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di Centrodestra Antonino Minicuci.