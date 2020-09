Fotomontaggio pornografico, Mazzacuva: “azione vile.. balorda.. misera.. come coloro che l’hanno realizzata”

15 Settembre 2020 13:49

La solidarietà di Gabriella Mazzacuva candidata nella lista In Marcia con Angela Marcianò sindaco

“Sono davvero a dir poco .. nauseata indignata per quanto accaduto alla mia candidata ed amica Angela Marcianò per l’azione vile.. balorda ..misera..come coloro che l’hanno realizzata !, siamo in campagna elettorale per giocare ad armi pari ma soprattutto nel limite della legalità, della serenità ,e della tranquillità.Non è giusto assolutissimamente che si cada così in basso.. che si arrivi a questo per ostacolare una persona seria onesta che fa “vera politica”,che non ha mai parlato male di nessuno oltretutto! non è giusto cercare di sgambettare in tutti i modi una persona che sta facendo la propria strada.. che sta facendo pulizia politica ma soprattutto che sta cercando di esprimere il proprio pensiero ! Ma dove si sta arrivando ?!. Mi rivolgo a tutti Cerchiamo di essere leali ma soprattutto rispettosi nei confronti degli altri”. Lo afferma in una nota Gabriella Mazzacuva candidata nella lista In Marcia con Angela Marcianò sindaco.