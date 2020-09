Fotomontaggio pornografico, la lista di Klaus Davi: “Angela è una combattente e non si piegherà dinanzi a questi atteggiamenti vili”

15 Settembre 2020 12:52

Fotomontaggio pornografico, la solidarietà dalla lista di Klaus Davi

“Totale solidarietà ad Angela Marcianò. La violenza e l’aggressività non sono mai accettabili, specialmente in una campagna elettorale, che invece dovrebbe essere massima espressione di democrazia e civiltà“. Lo affermano Klaus Davi e Nico Pangallo a nome di tutti i candidati della Lista Klaus Davi per Reggio. “La città sta dimostrando una grande attenzione sociale ed un ben preciso stile elettorale, diventa inaccettabile questa terribile volgarizzazione con ricorso ad affermazioni misogine e delegittimazioni sessiste. Angela è una combattente e non si piegherà dinanzi a questi atteggiamenti vili“, concludono i rappresentanti della Lista Klaus Davi.