Fotomontaggio pornografico, Dieni: “Angela Marcianò, vittima di una vergognosa campagna sessista che offende tutte le donne”

15 Settembre 2020 12:44

Fotomontaggio pornografico, la solidarietà di Federica Dieni (M5S)

“Solidarietà e vicinanza incondizionate ad Angela Marcianò, vittima di una vergognosa campagna sessista che offende tutte le donne“.

Lo afferma la portavoce alla Camera del Movimento 5 stelle Federica Dieni in merito ai fotomontaggi pornografici creati ai danni della candidata sindaco di Reggio Calabria.

“Quanto avvenuto – sostiene la parlamentare 5 stelle – è un atto indegno che non può lasciare indifferenti. Marcianò è una avversaria politica, le nostre idee divergono, ma questo non mi impedisce, ovviamente, di stare al suo fianco in questa doverosa battaglia contro la misoginia e la violenza sulle donne. Purtroppo, questa è la reazione ogniqualvolta una donna assume un ruolo di primo piano sulla scena pubblica“.

“Quegli indegni fotomontaggi – conclude Dieni – altro non sono che la scontata risposta di ambienti retrogradi della società nei quali continua a trovare linfa la convinzione che la donna debba esclusivamente badare alle faccende di casa. Per questi ambienti, per fortuna sempre più ristretti, le donne che contraddicono questo cliché devono essere bullizzate con ogni mezzo e, in particolar modo, tramite mortificanti richiami sessuali. Manifesto una volta di più la mia solidarietà nei confronti di Angela Marcianò: in questi casi nessuna donna deve rimanere sola“.