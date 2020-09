Fotomontaggio pornografico, l’Avv. Circosta: “tale spregevole condotta contraddistingue soltanto chi non ha argomenti validi e capacità politiche da opporre ad Angela Marcianò”

15 Settembre 2020 20:37

Fotomontaggio pornografico: la nota dell’Avv. Antonio Circosta Coordinatore Provinciale Riva Destra Reggio Calabria

“La diffusione di immagini pornografiche è fatto disgustoso ma diventa ancora più deplorevole comportamento allorché viene posto in essere, mediante manipolazione delle immagini, ai danni di una donna impegnata in un momento così delicato per la vita politica ed il futuro di Reggio Calabria. Tale spregevole condotta contraddistingue soltanto chi non ha argomenti validi e capacità politiche da opporre alla candidata a Sindaco. Così l’avvocato Antonio Circosta coordinatore Riva Destra per la provincia di Reggio Calabria si esprime, appena appresa l’iniziativa diffamatoria che ha quale vittima la prof. ssa Angela Marcianò. L’avvocato si associa a quanto già espresso dagli esponenti locali di Fratelli d’Italia i quali in un comunicato hanno manifestato piena solidarietà alla candidata Marcianò”. Lo afferma in una nota l’Avv. Antonio Circosta Coordinatore Provinciale Riva Destra Reggio Calabria.