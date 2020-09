Fotomontaggio porno con Angela Marcianò, Monica Falcomatà: “squallido e volgare insulto, non c’è nessun tono elettorale che può minimamente giustificare un gesto così becero e sessista””

16 Settembre 2020 11:53

Fotomontaggio porno con Angela Marcianò, la solidarietà dell’Avv. Monica Falcomatà

“Non esiste alcuno scontro elettorale o distanza politica che possa anche solo lontanamente e minimamente giustificare l’atto becero, a sfondo sessista, che ha visto vittima la candidata a sindaco Angela Marcianò.

Un tale gesto è soltanto frutto dell’incultura dilagante nei confronti delle donne e, in particolar modo, di quelle esposte politicamente. Da donna, da cittadina attiva politicamente, nonché nella qualità di Vicepresidente della Commissione Regionale delle Pari Opportunità e dell’uguaglianza dei diritti, ruolo istituzionale che mi vede impegnata nello svolgimento di attività rivolte alla divulgazione della cultura del rispetto di genere, condanno senza se e senza ma, l’ignobile, squallido e volgare insulto, ed esprimo la mia sincera vicinanza ad Angela Marcianò ed a tutte le donne candidate in questa tornata elettorale, aldilà dell’appartenenza politica”. Lo afferma in una nota l’Avv. Monica Falcomatà Vice Pres. Comm. Reg. P.O.