Fotomontaggio porno con Angela Marcianò, candidato del M5S: “atto osceno e meschino, piena solidarietà”

15 Settembre 2020 11:14

Comunali Reggio Calabria, la nota di Domenico AUGLIERA Candidato del MoVimento 5 Stelle al Consiglio Comunale

“Quando il dibattito elettorale si sposta sul personale significa che si è poveri di argomentazioni valide. L’osceno atto perpetrato nei confronti di Angela Marcianò è sinonimo di meschinità, così in una nota il candidato M5S al consiglio comunale Augliera esprime solidarietà alla candidata sindaco”. Lo afferma in una nota Domenico AUGLIERA Candidato del MoVimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Reggio Calabria.

“Auspico che gli autori di tale atto siano assicurati alla giustizia e adeguatamente puniti. Capisco e sono vicino ad Angela Marcianò perché io ho dovuto recentemente sporgere denuncia per un atto vandalico alla mia autovettura – continua Augliera-. Credo che chiunque sarà il nuovo sindaco -conclude Augliera-dovrà essere un esempio morale per rappresentare una città costituita in prevalenza da persone perbene”.