Fc Messina, colpo Under sulle corsie esterne: ufficiale l’acquisto di Aita

21 Settembre 2020 12:07

Serie D, calciomercato Fc Messina: acquistato il terzino classe 2002 Gabriele Aita

Tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Football Club Messina comunica di aver trovato l’accordo che legherà Gabriele Aita al club giallorosso per la stagione 20/21. “Nuovo innesto in casa peloritana, con il promettente Gabriele Aita a rinforzare l’organico di Ernesto Gabriele. Il calciatore ha raggiunto in settimana il gruppo, mentre la ratifica del Torino, utile al definitivo tesseramento è giunta nel week-end. Nato a Castrovillari il 13 ottobre 2002, Aita rappresenta un importante colpo in chiave under, come dimostra il continuo impiego tra le fila dei settori giovanili granata. Nella stagione 2018/2019 furono 22 le presenze stagionali con l’Under 17 Nazionale del Torino, 8 invece i gettoni raccolti nell’ultima annata con la maglia dell’Under 18”, è quanto si legge nel comunicato.