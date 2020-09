Colpaccio dell’FC Messina: preso l’ex attaccante della Reggina Balistreri

17 Settembre 2020 20:20

Colpaccio dell’FC Messina. I siciliani si assicurano le prestazioni dell’ex attaccante della Reggina, Pietro Balistreri, un lusso per la categoria

“Il Football Club Messina comunica di aver trovato l’accordo che legherà Pietro Balistreri al club giallorosso per la stagione 20/21.

Batte un colpo in attacco il FC Messina, che nella giornata di ieri ha visto Pietro Balistreri apporre la firma sul contratto che legherà la punta palermitana alla società del Presidente Rocco Arena.

Balistreri, nato il 14 gennaio 1986, garantisce al team di Ernesto Gabriele peso specifico in zona offensiva e tanta esperienza accumulata nelle oltre 400 presenze in carriera tra Seria A, C e D.

Il neo-giallorosso infatti, esordisce in massima serie nella stagione 2004-2005 con la maglia del Palermo, collezionando due presenze.

Inizia allora una lunga militanza tra Serie C1 e Serie C2, dove, tra il 2005 e il 2013, Balistreri vestirà le maglie di Pisa, Melfi, Cremonese, Gela, Castelnuovo Garfagnana, Monopoli, Ternana, Campobasso e Perugia: in questo periodo raccoglierà oltre 200 presenze, mettendo a segno 61 reti.

Nel 2013/2014 esordisce in D con la maglia del Taranto, trovando 12 marcature in 31 presenze. Torna in C con le esperienze alla Torres ed alla Reggina e poi ancora in quarta serie prima con il Gubbio e poi con il Foligno.

L’ultima apparizione tra i professionisti risale alla stagione 2016/2017 con il Taranto. Nelle ultime quattro annate Balistreri ha disputato sempre il campionato di Serie D, con Nardò, Campobasso e Marsala, collezionando 81 presenze e andando a segno per 22 volte”.