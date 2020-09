Fc Messina, ecco Norvin Mukiele: il classe 2001 è un calciatore giallorosso [FOTO]

22 Settembre 2020 20:27

Il Football Club Messina continua a muoversi sul mercato. E’ fatta per Norvin Mukiele, il comunicato è arrivato direttamente dal club

Il Football Club Messina comunica di aver trovato l’accordo che legherà Norvin Mukiele al club giallorosso per la stagione 20/21. Ultime pennellate alla rosa di Ernesto Gabriele a cinque giorni dall’esordio ufficiale. In gruppo ormai da svariate settimane, l’attaccante francese Mukiele rinforza il reparto offensivo del FC Messina. Punta centrale dotata di grandi mezzi fisici, Mukiele proviene dalla Primavera del Torino. Nato il 16 Febbraio 2001, ha mosso i primi passi in carriera nelle giovanili del US Torcy. Il neo-giallorosso vestirà la maglia numero 19.