Fc Messina, oggi seduta di allenamento al Cus. Novità sugli abbonamenti, le modalità di ritiro

30 Settembre 2020 13:19

Fc Messina, modalità di ritiro degli abbonamenti: tessere disponibili in sede dal martedì al venerdì

La nuova settimana in casa FC Messina si è aperta ieri, con l’allenamento pomeridiano al “G.Celeste”. Come si legge in un comunicato ufficiale diffuso dal club “nel programma di avvicinamento alla gara di domenica contro il Dattilo, la formazione di Ernesto Gabriele ha svolto questa mattina una seduta sul sintetico del CUS UniME, che verrà replicata venerdì mattina. Variazioni necessarie considerato il manto del “Provinciale” di Trapani, impianto che ospiterà il confronto con la formazione di Ignazio Chianetta. Giuffrida (che tornerà disponibile dopo aver scontato un turno di squalifica) e compagni torneranno ad allenarsi in via Oreto domani pomeriggio e sabato mattina per la rifinitura, che anticiperà la partenza in direzione Trapani”.

La Società informa inoltre che a partire da domani pomeriggio, saranno disponibili presso la sede di Via Dogali N.20 gli abbonamenti per la stagione sportiva 2020/2021, acquistati dai supporters giallorossi durante la campagna estiva. I tifosi del Football Club Messina, muniti di documento di identità e di ricevuta d’acquisto, potranno presentarsi in sede dalle 16:00 alle 18:00 dal martedì al venerdì. “Il Club, vista l’impossibilità da parte degli abbonati di assistere alla partita di domenica scorsa contro il San Luca, ha stabilito di considerarla come una delle due “giornate giallorosse” previste dalla campagna abbonamenti”, è quanto riportato.