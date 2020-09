Fase 3: Conte, avanti con progetto cashless, pagare tutti ma pagare meno’**

8 Settembre 2020 01:31

Roma, 8 set. (Adnkronos) – Il piano cashless, oggi al centro di una riunione ad hoc a Palazzo Chigi, “è un progetto a cui il governo tiene particolarmente, un progetto a cui credo molto. Favorire una digitalizzazione dei pagamenti senza penalizzare” può condurre “al cambiamento delle abitudini di vita dei consumatori”. Così il premier Giuseppe Conte, incalzato dai cronisti al suo arrivo a Beirut.

“Oggi abbiamo avuto un incontro con tutti gli stakeholders – spiega il presidente del Consiglio – gestori delle carte, dei sistemi di pagamento, esponenti delle banche e abbiamo fatto un confronto operativo molto positivo. Tutti si rendono conto dell’importanza” di un piano che porterà, questo l’obiettivo, a “incentivare l’utilizzo dei pagamenti digitali, rendere il sistema più spedito, più trasparente e tracciabile e in prospettiva significa porre le basi per recuperare l’economia sommersa”. Nonché “a disincentivare i pagamenti in nero – rimarca ancora Conte – quindi si pongono le basi per l’obiettivo fondamentale dell’intero governo, pagare tutti ma pagare meno”.