Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, un lettore indignato: “è una vergogna che noi abitanti dobbiamo tenere le finestre chiuse per evitare gli odori nauseabondi”

21 Settembre 2020 16:56

Reggio Calabria: la segnalazione di un cittadino riguardo la mancata raccolta dei rifiuti a San Gregorio

Un lettore di StrettoWeb, Massimo Laganà, ci ha inviato una segnalazione che pubblichiamo integralmente riguardo la mancata raccolta dei rifiuti a San Gregorio. Il cittadino indignato afferma che da oltre un mese i rifiuti giacciono fuori dalle abitazioni rendendo l’aria irrespirabile. Ecco la segnalazione: “Buongiorno, continuo a scrivere per avere un diritto da cittadino ed un servizio che da oltre un mese non viene eseguito. Questa strada è percorsa da bambini ed adulti ed è adiacente alle nostre abitazioni in via strada ferrata 3 San Gregorio Reggio Calabria. È una vergogna per noi abitanti che dobbiamo tenere le finestre chiuse durante il giorno e la notte per evitare gli odori nauseabondi che produce questa spazzatura non raccolta da tanto tempo. Confido in Voi nel pubblicare questo mio sfogo che è di tutti i vicini della zona e spero che venga raccolta al più presto. Distinti saluti”.

Lettera firmata