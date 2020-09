Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la proposta di AmaReggio: “stop al porta a porta!“

13 Settembre 2020 09:45

Reggio Calabria, la nota di Simona Lanzoni candidata per #AmaReggio

”È ora di dire basta al fallimentare sistema della raccolta rifiuti “porta a porta”, un sistema che qui, a Reggio Calabria, è da archiviare con urgenza. Basta perché non possiamo più vivere con i rifiuti davanti i nostri portoni; basta perché questo sistema quadruplica i costi; basta perché adesso necessita un sistema di raccolta puntuale, efficiente ed impeccabile. L’abolizione del sistema “porta a porta” è per noi di #AmaReggio il punto di partenza per la definitiva risoluzione del problema “rifiuti”. Lo afferma in una nota Simona Lanzoni candidata per #AmaReggio.

“La nostra proposta è di istituire dei centri di raccolta zonale con aree pubbliche sorvegliate per evitare la creazione di micro discariche. Questi centri di valorizzazione dei rifiuti saranno collocati nei principali quartieri della città dove saranno installati dei cassonetti intelligenti apribili con card personalizzata per ogni utenza e monitorati h24. Con questo sistema di conferimento dei rifiuti, il cittadino pagherà una bolletta a consumo, ovvero, in relazione alla quantità di rifiuto conferito in modo puntuale e premiando i cittadini che assumono comportamenti “virtuosi”.

Ciò vuol dire che si avranno benefici che riguarderanno la diminuzione del rifiuto indifferenziato, minori spese di gestione della raccolta dei rifiuti, minori costi di riuso, riciclo trasformazione e smaltimento del rifiuto con conseguente ridistribuzione degli utili derivanti dal sistema di economia circolare dei rifiuti. Avremo, inoltre, per ogni contribuente una tassa sui rifiuti equamente calcolata in base al comportamento virtuoso (una tassa ad hoc che penalizza eventuali furbetti) di conseguenza più differenzi meno paghi. Infine, sarà avviato un fitto sistema integrato di controllo e ricerca degli eventuali evasori tributari.

Un tema scottante che appartiene al ciclo di gestione dei rifiuti riguarda le discariche; sarà urgente e necessario avviare un tavolo di confronto con esperti del settore e governo regionale così da individuare la soluzione migliore ed i termini di attuazione. Nel breve termine, per trovare l’autosufficienza, servirà attivare la discarica di Melicuccà attualmente non utilizzabile per inadeguatezza. Nel medio-lungo termine, si potrebbe pensare al sistema “arrowbio”, una tecnologia che possiede una capacità di riciclaggio del 90% ciò per fare in modo di non avere più discarica ma vantaggi che puntano a migliorare la differenziazione del rifiuto in modo meccanico e nel contempo avviare la produzione di fertilizzanti con i prodotti umidi e biogas di ottima qualità oltre che risparmiare notevolmente sulle spese di smaltimento.Questo è l’impegno di #AmaReggio e, al fianco di Minicuci sindaco del fare, la nostra città riacquisterà quella “normalità” che urla, chiede e merita”.