Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, un lettore indignato: “nella Via quartiere Militare la differenziata viene ritirata solo in alcuni tratti” [FOTO]

26 Settembre 2020 11:08

Reggio Calabria, la lettera di un lettore esasperato dal disservizio della raccolta differenziata

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una lettera che pubblichiamo integralmente, per evidenziare un grave disservizio nella Via quartiere Militare a Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma che da 10 giorni la spazzatura non viene ritirata in alcuni tratti della via. Ecco il testo:

“Buongiorno, sono un vostro affezionato lettore, in questi anni di raccolta differenziata nella mia zona vi sono stati ripetuti disservizi, segnalati a mezzo mail sia all’Avr all’indirizzo mail: igiene.reggio@avrgroup.it , sia al comune di Reggio Calabria all’indirizzo mail tutelambientale@comune.reggio-calabria.it , ma quello che sta accadendo negli ultimi tempi ha dell’eccezionale. Da 10 giorni nella Via quartiere Militare la differenziata non viene ritirata solamente dai numeri civici dall’ 1 al 10, nella restante parte della via il ritiro viene effettuato. Ora mi chiedo come sia possibile che scientificamente venga ignorata solo una parte della via”.

Lettera firmata