Elezioni San Giovanni in Fiore, Tesoro Calabria sostiene il candidato l’arch. Pietro Silletta

16 Settembre 2020 11:29

Elezioni San Giovanni in Fiore, la nota di Carlo Tansi fondatore del movimento civico Tesoro Calabria

“Alle imminenti elezioni comunali a San Giovanni in Fiore, il movimento civico Tesoro Calabria e il suo fondatore Carlo Tansi si schierano apertamente a sostegno della coalizione puramente civica che presenta candidato a sindaco l’arch. Pietro Silletta. Questa decisione scaturisce dalla condivisione dei programmi e dalla credibilità del candidato. Silletta non è solo un valido e integerrimo dirigente dell’ANAS, ma è soprattutto un profondo conoscitore dei problemi strutturali e sociali di un territorio montano e marginale, ma ricchissimo di risorse ambientali, storiche e culturali, dalle grandi potenzialità attrattive, purtroppo, ancora oggi inutilizzate – nonostante le possibilità offerte dai fondi nazionali ed europei. E’ sotto gli occhi di tutti il decadimento sempre più evidente e inesorabile degli ultimi decenni di San Giovanni in Fiore che – a causa di amministrazioni di destra e di sinistra spesso colluse con sistemi affaristici – è sprofondata in una profonda crisi economica”. Lo afferma in una nota Carlo Tansi fondatore del movimento civico Tesoro Calabria.

“Tra i candidati a sindaco, l’alternativa a Silletta è veramente squallida: la cosiddetta “sinistra” invece di discutere di programmi, prospettive e proposte necessarie per superare le evidenti difficoltà dell’amministrazione uscente, si dilania in sterili liti interne con la celebrazione di pittoresche “primarie” in cui si è acuito uno scontro del tutto personalizzato tra ex amministratori; una cosiddetta “destra” non riesce ad esprimere candidature sostenibili e non inquinate da inciuci di carattere familistico o da palesi interessi di carattere privato”.

“L’unico progetto politico-amministrativo credibile è quello messo in campo dall’architetto Silletta e dalle liste civiche a suo supporto, che Tansi e Tesoro Calabria sposano pienamente per un reale cambiamento San Giovanni in Fiore.

Per questo Tansi invita tutti gli elettori sangiovannesi che alle recenti elezioni regionali hanno dato fiducia al movimento Tesoro Calabria, a dare la stessa fiducia a Pietro Silletta e ai suoi candidati alle prossime elezioni comunali. Silletta e la sua squadra sono in grado di definire – e soprattutto attuare – un programma di governo innovativo e funzionale all’effettiva utilizzazione delle risorse a disposizione dell’imprenditoria giovanile, nei settori dell’agricoltura di qualità, del turismo montano, della riqualificazione strutturale e funzionale del centro storico e dei villaggi rurali, attraverso anche la corretta utilizzazione delle nuove tecnologie, del microcredito e delle altre forme di finanziamento agevolato, indirizzate specificatamente al sostegno delle nuove iniziative produttive”.