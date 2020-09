Elezioni Regionali Veneto, lo spoglio in tempo reale. Exit Poll: “Zaia tra il 72 e 76%” [LIVE]

21 Settembre 2020 15:00

Elezioni Regionali Veneto: concluse le operazioni di voto, lo spoglio in tempo reale su StrettoWeb

Si sono concluse le operazioni di voto in Veneto per le elezioni regionali. Il Centro/Sinistra ha puntato su Arturo Lorenzoni, mentre il Centro/Destra sull’uscente leghista Luca Zaia. Favoritissimo l’esponente della Lega. StrettoWeb seguirà lo spoglio in tempo reale.

Elezioni Regionali Veneto, Exit Poll: “Zaia tra il 72 e 76%”

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Veneto Luca Zaia (centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%.