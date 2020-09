Elezioni Regionali Valle d’Aosta, lo spoglio in tempo reale. Exit Poll: “Lega prima” [LIVE]

21 Settembre 2020 15:00

Elezioni Regionali Valle d’Aosta: concluse le operazioni di voto, lo spoglio in tempo reale su StrettoWeb

Si sono concluse le operazioni di voto in Valle d’Aosta per le elezioni regionali. Il presidente della regione non è a elezione diretta. La carica viene votata internamente nel neo-eletto Consiglio regionale: la nomina spetta a chi riceve la maggioranza più uno delle preferenze. Sono 12 le liste ufficiali, con 391 candidati totali in corsa per la carica di consigliere. StrettoWeb seguirà lo spoglio in tempo reale.

Elezioni Regionali Valle d’Aosta, Exit Poll: “Lega prima”

Secondo gli exit poll di Opinio Italia per Rai, alle 15 in Valle d’Aosta la Lega si attesta tra il 20 e il 24%, Progetto Civico Progressista tra il 13 e il 17%, Union Valda Taine tra l’11 e il 15%.