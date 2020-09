Elezioni Regionali Puglia, lo spoglio in tempo reale: testa a testa fra Emiliano e Fitto [LIVE]

21 Settembre 2020 15:00

Elezioni Regionali Puglia: concluse le operazioni di voto, lo spoglio in tempo reale su StrettoWeb

Si sono concluse le operazioni di voto in Puglia per le elezioni regionali. Il Centro/Sinistra ha puntato sull’uscente Emiliano, mentre il Centro/Destra su Fitto, già presidente della regione. Sarà un testa a testa tra questi due schieramenti. StrettoWeb seguirà lo spoglio in tempo reale.

Elezioni Regionali Puglia: Exit Opinio-Rai, testa a testa Fitto-Emiliano

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Puglia Raffaele Fitto (centrodestra) e Michele Emiliano (centrosinistra) sono testa a testa con 39-43%. Seguono Antonella Laricchia (M5S) all’11-15% e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) al 1-3%.