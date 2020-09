Elezioni, il Ministro Gualtieri in collegamento con Reggio Calabria spiega il decreto Agosto: “risorse per questa città dovrebbero ammontare a circa 140 milioni complessivi”

18 Settembre 2020 15:30

Dl Agosto: Gualtieri, in arrivo 140 mln per Reggio Calabria

“La ministra Lamorgese ha gia’ annunciato che nella prossima conferenza Stato-Regioni sara’ adottato il decreto che assegnera’ le risorse necessarie, che dovrebbero ammontare a circa 140 milioni complessivamente, alla citta’ di Reggio Calabria“. Lo ha affermato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, che, in video collegamento, ha partecipato stamattina alla conferenza stampa tenuta dal sindaco uscente Giuseppe Falcomata’ alla presenza dell’assessore al Bilancio, Irene Calabro’, e del consigliere regionale del Pd Nicola Irto, sugli effetti del Decreto Agosto. Gualtieri ha ricordato che nel Decreto “e’ stato introdotto un provvedimento giusto e importante che stanzia complessivamente 200 milioni a sostegno degli enti in predissesto che lo siano in un quadro di oggettive situazioni di disagio economico. Col Decreto Agosto – ha aggiunto il ministro – abbiamo anche rifinanziato per 200 milioni il fondo di rotazione, abbiamo anche sostenuto e rafforzato un fondo di solidarieta’ comunale e quindi complessivamente queste misure vanno nella direzione di un forte impegno del governo per aiutare gli enti territoriali e soprattutto quelli nelle condizioni piu’ disagiate, a contrastare una situazione straordinaria come quella determinata dalla pandemia“.