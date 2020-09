Elezioni Comunali: venerdì e sabato Marco Osnato (Fdi) in Calabria

10 Settembre 2020 21:42

L’on. Marco Osnato, segretario della Commissione parlamentare per l’attivazione del Federalismo fiscale, sarà in Calabria domani, venerdì 11 settembre, e sabato 12 settembre, insieme alla coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia on. Wanda Ferro, per partecipare ad una serie di iniziative elettorali. Domani alle 18,30 Osnato sarà a Castrovillari (San Francesco – Sala Varcasia) per intervenire al dibattito “Confronto tra Nord e Sud – Prospettive per il futuro”, al quale prenderanno parte anche Wanda Ferro, l’assessore regionale al Turismo, al Lavoro e alle Attività economiche Fausto Orsomarso, il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Luigi Lirangi, il componente dell’assemblea nazionale Giovanni Dima, il segretario della Giunta per le elezioni della Regione Lombardia Franco Lucente. L’incontro moderato dal responsabile organizzativo provinciale di Fratelli d’Italia Vincenzo Ventura sarà concluso dall’intervento del candidato a sindaco Giancarlo Lamensa.

Sabato 12 settembre, alle ore 11 a San Giovanni in Fiore (Giardino Duchessa della Sila), si terrà la conferenza “Più sostegno alla montagna per un turismo sostenibile”, con gli interventi di Ferro, Osnato, Orsomarso, Lucente, Lirangi, Dima, del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Filippo Pietropaolo, del membro dell’esecutivo nazionale Ernesto Rapani e della candidata a sindaco di San Giovanni in Fiore per il centrodestra Rosaria Succurro. Nel pomeriggio, alle ore 17 a Crotone (Nove Zero Due Beach Resort), si terrà invece l’incontro “Proposte ed idee per il territorio crotonese). Interverranno Ferro, Osnato, Orsomarso, Pietropaolo, Lucente, il coordinatore provinciale Fdi Michele De Simone e il candidato a sindaco di Crotone per il centrodestra Antonio Manica. Sempre sabato, alle 19 in piazza della resistenza a Crotone, Ferro e Osnato parteciperanno alla manifestazione della coalizione a sostegno di Antonio Manica, insieme alla presidente della Regione Calabria Jole Santelli.