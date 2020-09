Elezioni Comunali, l’affluenza definitiva nei principali comuni della Calabria e della provincia di Reggio: boom a Santo Stefano e Roccaforte [DATI]

21 Settembre 2020 15:51

Elezioni comunali: urne chiuse nei principali comuni della Calabria, ecco i dati definitiva sull’affluenza ai seggi

Elezioni– Si è conclusa la tornata elettorale per il rinnovo dei consigli comunali in numerosi comuni della Calabria. Le elezioni, nella nostra Regione hanno interessato i capoluoghi di provincia Reggio Calabria e Crotone e altre importanti città come Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Taurianova e Cirò Marina. Eletto già il primo sindaco: è Francesco Malara di Santo Stefano d’Aspromonte.

