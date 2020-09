Elezioni Comunali Reggio Calabria, oltre 100 voti annullati alla lista di Klaus Davi per errore del voto disgiunto: “ma volontà elettore è chiara, faremo ricorso”

22 Settembre 2020 15:11

Elezioni Comunali Reggio Calabria, secondo quanto si apprende, alcuni elettori avrebbero barrato il simbolo ‘Klaus Davi per Reggio’ indicando un altro candidato al consiglio comunale di un’altra lista di un’altra coalizione

Oltre 100 voti sono stati annullali alla Lista ‘Klaus Davi per Reggio’. E’ quanto risulta ai rappresentanti della lista del massmediologo che corre per la carica di sindaco di Reggio Calabria. Secondo quanto si apprende, alcuni fra questi elettori avrebbero barrato il simbolo ‘Klaus Davi per Reggio‘ indicando un altro candidato al consiglio comunale di un’altra lista di un’altra coalizione. Molti rappresentanti di seggio avrebbero per questo annullato del tutto il voto per l’errore del voto disgiunto: l’elettore, infatti, lo voleva praticare scegliendo Davi come Sindaco, ma ha sbarrato il simbolo in cui ha letto il suo nome. “Ma l’annullamento è stato fatto senza minimamente tenere conto della volontà dell’elettore“, si legge in una nota. Conoscendo Davi, si dà per certo che su questo punto condurrà una battaglia e non è escluso un eventuale ricorso qualora gli venisse sbarrata la porta di ingresso a Palazzo San Giorgio. Stasera Davi sarà su Rete 4 alle ore 19 ospite di Giuseppe Brindisi. E nei prossimi giorni si replica nelle più importanti trasmissioni televisive di Rai Mediaset e la 7.