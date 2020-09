Elezioni Comunali Reggio Calabria, la prima proiezione RAI: Falcomatà 36%, Minicuci 35%, Marcianò 13% e Pazzano 8% [DATI]

22 Settembre 2020 10:32

Elezioni Comunali Reggio Calabria, la prima proiezione della RAI durante lo spoglio in diretta: si va verso il ballottaggio tra Falcomatà e Minicuci

Testa a testa a Reggio Calabria per le Comunali. Secondo la proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, con una proiezione di 9% del campione, il sindaco uscente e candidato del centrosinistra Giuseppe Falcomatà è al 35,8%, mentre lo sfidante Nino Minicuci del centrodestra è al 34,8%. Angela Marcianò è terza con il 13,1%, poi Saverio Pazzano al 7,8%. Agli altri, tra cui Klaus Davi e Fabio Foti del Movimento 5 Stelle, viene stimato un complessivo 8,5%. Il dato è coerente con l’Exit Poll di ieri ed è molto importante perchè è la prima proiezione sui dati reali, di cui StrettoWeb sta fornendo i numeri dello spoglio in diretta mentre ancora non è stata completata alcuna sezione. Anche se è ancora presto, la distanza tra i primi due sfidanti e tutti gli altri lascia immaginare che l’esito sarà in ogni caso quello del ballottaggio Falcomatà-Minicuci.