Elezioni Comunali Reggio Calabria, sottoscritto un manifesto per la candidatura di Pino Siclari: “unica reale alternativa al trasformismo”

2 Settembre 2020 14:58

Elezioni Comunali Reggio Calabria, gruppo di cittadini (aderenti e non al Partito Comunista dei Lavoratori Reggio Calabria) a sostegno del candidato sindaco Pino Siclari: “non è una testimonianza residuale di una vuota coerenza contro il trasformismo ma è l’unica presenza realmente alternativa”

“Le elezioni comunali di Reggio Calabria del 20 e 21 settembre hanno una valenza non solo cittadina. Una importante città meridionale devastata prima dal modello Reggio, poi dai guasti di un’amministrazione che non ha prodotto un cambiamento reale, continua ad essere sconvolta dalle politiche nazionali all’insegna delle privatizzazioni e del sostegno dello stato ai padroni del vapore, e succube sempre più di un sistema di potere affaristico-mafioso che manovra trasversalmente scegliendo il suo personale politico”, è quanto si legge in un comunicato di un gruppo di cittadini aderenti al Partito Comunista dei Lavoratori Reggio Calabria, che sostiene il candidato sindaco Pino Siclari. Di seguito la continuazione della nota: “Varie forme di interclassismo, populismo alimentano ancor più la melma del trasformismo e producono passività di massa e rassegnazione. E’ invece necessario mettere al centro il mondo del lavoro e degli oppressi per costruire un blocco alternativo e una prospettiva socialista che impedisca il trionfo della reazione e un imbarbarimento reso sempre più profondo dalla pandemia. In questo quadro la candidatura a sindaco del compagno Pino Siclari, coordinatore meridionale del Partito Comunista dei Lavoratori, non è una testimonianza residuale di una vuota coerenza contro il trasformismo ma è l’unica presenza realmente alternativa. I sottoscritti, aderenti al PCL o non collocati su questo partito, fanno un forte appello a sostenerne la candidatura”.

Mario Brunetti già deputato PRC

Iiritano Antonio dirigente naz.le USB

Carpino Antonio chirurgo

Pensabene Antonio direttivo provin.le CGIL

Criserà Francesca docente

Palamara Francesco docente

Marchido Anna docente

Gangemi Santo artigiano

Loddo Nicola medico

Cariati Salvino docente universitario

Iero Antonio operaio telecom

Monorchio Giovanna docente

Giermoleo Enrico ex segretario FIOM-RC

Campolo Giusy docente

Vanna Marino docente

Antonio Tripodi ferroviere

Pina Scordino docente

Gualtieri Aurelio docente

Ivan Aliano studente

Demetrio Errigo studente

Salvatore Criseo ferroviere

Ivan Verduci chimico

Luigi Riccialli dirigente enel a riposo

Dario Scopelliti lavoratore precario

Luigi Scopelliti scultore