Elezioni Comunali Reggio Calabria: Patto civico incontra la Fabi

17 Settembre 2020 18:59

Il 16 Settembre presso la sede di via Giulia il candidato Sindaco Maria Laura Tortorella, della lista Patto Civico, ha incontrato la Fabi con il responsabile provinciale e il responsabile territoriale di Reggio Calabria. La Fabi rappresenta le Banche presenti sul territorio e si è fatta portavoce delle problematiche che incontrano le imprese, le associazioni e i privati cittadini quando si avvicinano agli istituti di credito.

La politica aziendale riduce costantemente la forza lavoro e di conseguenza vengono chiuse Filiali e agenzie presenti nel territorio. Il sindacato ha ribadito che le Banche in questi giorni di crisi dovuti al COVID 19 hanno assolto un lavoro di supporto alle decisioni del Governo erogando prestiti e finanziamenti. La dott.ssa Tortorella ha posto l’attenzione sulla delicata questione dei prestiti e finanziamenti alle medie e piccole imprese, evidenziando che nel caso in cui non possano accedere al credito bancario il rischio è di diventare vittime della criminalità organizzata che applicando tassi altissimi, usuranti, alla fine si appropria dell’azienda. Il messaggio lanciato dalla Fabi è stato recepito dal candidato sindaco della lista Patto Civico che ripercorrendo la propria vita professionale, fatta di commissariamenti in vari Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, ha ribadito che l’attenzione a questi problemi sarà sempre massima per cercare soluzioni che dovranno essere condivise con tutti gli attori coinvolti, le parti sociali, gli Istituti di credito, le istituzioni e i cittadini. Sono state affrontate inoltre altre tematiche importanti quali la socialità delle aziende di credito nel territorio reggino, la concessione del credito per i piccoli operatori economici, gli imprenditori e i piccoli risparmiatori.