Elezioni Comunali Reggio Calabria: scaduto il termine, nessun apparentamento ne per Minicuci ne per Falcomatà

28 Settembre 2020 13:32

Elezioni Comunali Reggio Calabria: scaduto a mezzogiorno di ieri il termine per la presentazione delle eventuali dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste

E’ scaduto a mezzogiorno di ieri il termine per la presentazione, alla Segreteria generale del Comune di Reggio Calabria delle “eventuali dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste, rispetto a quelle con cui e’ stato effettuato il collegamento nel primo turno“, ovvero di nuovi apparentamenti tra i candidati a sindaco ammessi al turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre. Ne’ Antonino Minicuci, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, ne’ Giuseppe Falcomata’, sindaco uscente e candidato della coalizione di centrosinistra hanno sottoscritto e dichiarato accordi ufficiali con i rappresentanti delle liste escluse dal ballottaggio. Entrambi, pero’, avevano manifestato “aperture” nei confronti dei candidati cosiddetti ‘civici”. Minicuci, in conferenza stampa, pur confermando la volonta’ di ‘correre da solo’, si e’ rivolto ad Angela Marciano’, ex assessore ai lavori pubblici della Giunta Falcomata’, presentatasi a capo di una coalizione con 3 liste civiche e una della Fiamma Tricolore per un accordo programmatico. Al momento, pero’, non ha ricevuto alcuna risposta. Sul fronte opposto, da registrare l’apertura del candidato Sindaco Saverio Pazzano, a capo del movimento “La Strada” e sostenuto dalla lista “Riabitare Reggio” a sostegno di Falcomata’. “La nostra area di riferimento – ha dichiarato Pazzano – resta sempre il centrosinistra. Ma ci porremo come una forza di minoranza, alternativa e libera”.