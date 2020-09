Reggio Calabria: sabato a Piazza Camagna gazebo informativo di Miti-Unione del Sud

3 Settembre 2020 21:44

Reggio Calabria: sabato a Piazza Camagna si terrà il secondo Gazebo informativo nell’ambito della partecipazione del MITI Unione del Sud alle prossime amministrative

“Sabato 5 settembre, ore 18:00, presso Piazza Camagna, Corso Garibaldi (RC), si terrà il secondo Gazebo informativo nell’ambito della partecipazione del MITI Unione del Sud alle prossime amministrative di Reggio Calabria. In tale occasione saranno diffuse tutte le informazioni e la documentazione sulle attività portate avanti negli ultimi anni 5 anni sia come Comitato pro aeroporto dello Stretto sia come Movimento libero di cittadini che opera al di fuori dei partiti“. E’ quanto scrive in una nota il Direttivo del M.I.T.I. Unione del Sud con il candidato sindaco, Fabio Putortì. “Tra le attività svolte – prosegue la nota– ricordiamo il piano di gestione integrata di rifiuti, depositato al Comune e discusso in Commissione consiliare nel 2016, in grado di abbattere l’emergenza ambientale e la pressione tributaria, ad oggi ancora in attesa di una delibera del Consiglio comunale. Ed ancora, l’assistenza da più di due anni ai cittadini sulla costituzione dei Comitati civici di quartiere, ai sensi dell’articolo 8 del TUEL, affinché possano tutelare i propri diritti e partecipare alla gestione delle risorse pubbliche. Più conosciuto l’impegno maggiore sulla questione aeroporto dello Stretto, dalle battaglie in piazza ai tavoli ministeriali, fino ad arrivare a siglare, il 25 agosto scorso, un accordo straordinario per la costituzione di una tratta aerea e lo scambio economico-industriale con i rappresentanti istituzionali di Rzeszow (Polonia), città con un aeroporto internazionale che dista a circa un’ora e mezza da Cracovia e dal relativo aeroporto anch’esso internazionale. Caratteristica dell’area urbana in questione – aggiunge la nota- è la definizione di capitale dell’innovazione in quanto ha favorito lo sviluppo di filiere di imprese innovative e l’utilizzo efficiente dei fondi europei, nondimeno attraverso il “gemellaggio” con altre città virtuose europee e extraeuropee vi è oggi la possibilità di far parte di un circuito internazionale in grado di attrarre multinazionali e fondi europei che possano valorizzare le potenzialità del nostro territorio. Non meno importante a tal riguardo sono le dichiarazioni favorevoli di intenti che abbiamo ottenuto da parte dell’assessorato regionale ai trasporti e del presidente della comunità polacca in Calabria. Un’opportunità che non possiamo farci sfuggire e che può essere replicata con altre città nazionali ed europee virtuose. Questi ed altri punti importanti del programma del MITI Unione del Sud, di cui si sono costruite già le basi negli anni e che richiedono solo una delibera attuativa dalla prossima amministrazione, saranno esplicati durante il gazebo informativo, insieme al nostro candidato sindaco, Fabio Putortì. Tutto ciò poiché è fondamentale per i cittadini che la valutazione sull’idoneità a ricoprire il ruolo di amministratori venga effettuata sulla base di quanto è stato fatto prima del periodo elettorale e non affidandosi alle solite promesse e slogan propagandistici”, conclude la nota.