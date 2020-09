Elezioni Comunali Reggio Calabria, le prime parole di Minicuci: “abbiamo recuperato lo svantaggio iniziale, al ballottaggio vinceremo di slancio”

22 Settembre 2020 12:08

Elezioni Comunali Reggio Calabria, le prime parole del candidato a Sindaco del Centrodestra Antonino Minicuci

“E’ stata una campagna elettorale breve ma molto intensa ed appassionante. Ho incontrato molte persone, soprattutto nelle periferie, dove il calore e la passione nei riguardi della mia proposta e del centrodestra è stata importante“. Cosi’ il candidato a sindaco di Reggio Calabria Antonino Minicuci sostenuto dal centrodestra, commenta le prime proiezioni del voto delle comunali. “Siamo partiti leggermente in ritardo abbiamo recuperato in fretta – ha aggiunto Minicuci – se prendiamo per buoni i primi sondaggi di metà settembre e le previsioni sulle intenzioni di voto eravamo dati al 26%“. “Con gli attuali exit poll e le prime proiezioni – ha concluso Minicuci – abbiamo fatto sicuramente un passo in avanti, recuperando molti dati percentuali, a differenza del mio principale antagonista che ne ha persi molti. Questo mi da’ la sensazione che vinceremo di slancio“.

“Sull’apparentamento al momento non faccio alcun salto in avanti. Vediamo come va il voto, io corro con la mia coalizione di centrodestra e voglio andare fino in fondo” ha aggiunto Minicuci.