Elezioni Comunali Reggio Calabria, Exit Poll RAI: Falcomatà 31-35%, Minicuci 31-35%

21 Settembre 2020 15:12

Elezioni Comunali Reggio Calabria, l’Exit Poll della RAI manda al ballottaggio Falcomatà e Minicuci ma nessuno supera il 35%. C’è spazio per clamorose sorprese

L’unico exit Poll realizzato per le elezioni comunali di Reggio Calabria dal Consorzio Opinio Italia per Rai prevede un testa a testa tra Antonino Minicuci del centrodestra e l’uscente del Pd Giuseppe Falcomatà, entrambi stimati in una percentuale compresa tra il 31 e il 35% delle preferenze. Al terzo posto ci sarebbe Angela Marcianò tra il 10 e il 14%, poi Saverio Pazzano tra il 5 e il 7%. Più indietro Klaus Davi, Fabio Foti del Movimento 5 Stelle e gli altri tre candidati che si dividono il rimanente 14–18%.

Ricordiamo che l’Exit Poll non è altro che un sondaggio, e da questi dati emerge la possibilità che ci siano clamorose sorprese. Nonostante l’esercito di liste e coalizioni, nessuno dei principali candidati riuscirebbe a superare – nella migliore delle ipotesi – il 35%. Considerando come vengono fatti questi sondaggi, è altamente probabile che in realtà siano entrambi sotto il 30%, forse anche di molto. La difficoltà di misurare gli altri candidati potrebbe lasciare spazio a possibili rimescolamenti, non solo per il terzo posto ma anche in ottica ballottaggio, complice il voto disgiunto. L’unica cosa scontata, che l’Exit Poll non fa altro che confermare, è che per la prima volta nella storia ci sarà il ballottaggio. Lo scrutinio dei dati reali inizierà soltanto alle 9 di domani mattina.