Elezioni Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi distribuisce volantini e il traffico del Lungomare va in tilt. Incontro con Minicuci, le immagini [VIDEO]

7 Settembre 2020 16:22

Reggio Calabria: il massmediologo Klaus Davi ha consegnato anche un volantino a Minicuci

Traffico in tilt sulla via Marina ieri tra le 18 e le 20, presenti i candidati della lista Klaus Davi. E’ bastato che il massmediologo, candidato sindaco a Reggio Calabria, si affacciasse sul lungomare Falcomata’ che il traffico gia’ sostenuto andasse totalmente in tilt. Munito di facsimile, il candidato sindaco ha cominciato a distribuire agli automobilisti il materiale elettorale. Decine e decine di automobilisti hanno rallentato per ricevere il facsimile e fare domande al candidato. Macchine con coppie, famiglie e bambini ma anche tanti cittadini e cittadine in scooter hanno dimostrato un forte interesse e non hanno lesinato parole di incoraggiamento: “sei il numero uno”, “vai avanti”, “ti voto”. Decine di curiosi hanno filmato la scena e l’hanno postata sui social. Tra gli automobilisti che hanno ricevuto il facsimile c’era anche Nino Minicuci che ha colto l’occasione per salutare Klaus con il quale condivide molti interessi, in particolare quello per la cultura ebraica.

Video e foto della “ressa” ora sono disponibili su internet e le testimonianze sono gia’ virali su internet. La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo.