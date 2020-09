Elezioni Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi al TG4: “se entrerò in consiglio comunale aiuterò imprese, artigiani e giovani”

22 Settembre 2020 20:38

Elezioni Comunali Reggio Calabria, le parole di Klaus Davi intervistato da Giuseppe Brindisi al Tg 4

“Se dovessi riuscire ad entrare a Palazzo San Giorgio ovviamente contrasterò la ‘Ndrangheta ma soprattutto starò al fianco di imprese, commercianti, artigiani e svantaggiati.” Lo ha dichiarato Klaus Davi intervistato da Giuseppe Brindisi al Tg 4. “Un po’ un grazie lo devo dire anche a Mediaset, a Paolo Liguori e anche a te al Tg 4 perché in questi anni hanno sostenuto e dato visibilità alle mie battaglie. E comunque, sia chiaro, sarò completamente a disposizione della città. Ora la guerra politica è finita e dobbiamo aiutare questa città a rinascere.” Nel corso del telegiornale il direttore del RiformistaPiero Sansonetti, ospite anche egli del programma, si è congratulato con Davi: “è veramente incredibile che uno svizzero con l’accento francese riesca a prendere da solo il 5% dei voti in Calabria, un fatto veramente notevole” ha detto in diretta.