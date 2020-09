Elezioni Comunali Reggio Calabria, il Circolo Fdi Antonio e Ciccio Franco: “puntiamo alla valorizzazione delle periferie”

1 Settembre 2020 17:22

Elezioni Comunali Reggio Calabria, i progetti del Circolo Fdi Antonio e Ciccio Franco per le periferie della città

Le periferie reggine al centro dei programmi d’intervento, con progetti da realizzare in tempi rapidi, di concreta e autentica rigenerazione dei nostri luoghi (i litorali di Catona, Gallico, Archi, Pellaro, Bocale, le zone collinari), è questo uno dei principali obiettivi politici del Circolo FdI “Antonio e Ciccio Franco”. “Le nostre periferie –c’è scritto in una nota- dotate delle notevoli potenzialità che ha dato loro madre natura, abbondano di piazze e luoghi vuoti, di quartieri fantasma e dormitorio, di vie marine e lungomari non frequentati sepolti da erbacce ed incuria di ogni genere, con spazi di aggregazione spettrali incapaci di creare coinvolgimento autentico della popolazione. Capovolgere il paradigma che vede il nostro meraviglioso centro storico quale raccoglitore esclusivo di eccellenze e poli di attrazione. (Museo, Corso Garibaldi, Lungomare, Piazza Duomo e beni storici, culturali e ambientali limitrofi), si rende quanto mai opportuno ed appropriato. La visione della Reggio che vogliamo non immagina i flussi dei cittadini che si muovono dalla periferia verso il centro al mattino e dal centro alla periferia alla sera, ma prospetta un approccio con flussi differenziati di persone che si muovano da un luogo all’altro attratti da “poli” di eccellenza distribuiti sul territorio, poli da configurare con intelligenza urbanistica, ambientale, architettonica (parchi, laboratori dell’università, musei, centri di ricerca, piste ciclabili centri per sport acquatici come vela, canoa, windsurfing, kitesurfing, subacquea ecc, attività commerciali e fieristiche, della ristorazione tipica del pesce, percorsi del gusto e dell’enogastronomia, ecc.)”.

“Per realizzare questa innovazione sia urbana che sociale –prosegue la nota- va data piena centralità ad una rete primaria di trasporti pubblici moderna ed efficiente, bus, navette, metropolitana di superficie accompagnata anche da sistemi leggeri come il bike sharing, car sharing etc. Si sposta così il punto di vista (dalla città storica alla dimensione metropolitana) attraverso un cambiamento di prospettiva capace di cogliere il lato relazionale e allo stesso tempo produttivo delle nostre comunità. Si affronta politicamente la complessità delle sfide che abbiamo davanti e che tengono in ostaggio da troppi anni ormai lo sviluppo della nostra Reggio. Questo approccio dovrà privilegiare il recupero ed il riutilizzo dei contenitori edilizi esistenti anziché la realizzazione di nuovi edifici. Non possiamo infatti continuare a costruire e a consumare il territorio fingendo di dimenticare che le nostre periferie sono piene di contenitori edilizi degradati o vuoti (vecchie case, palazzi, palazzine, capannoni, magazzini abbandonati , ecc).. Una sfida che dipenderà in larga parte dalla nostra capacità di riutilizzare questo patrimonio in disuso e di reiventare per loro funzioni nuove e qualificanti, in chiave turistica e di sviluppo dell’economia locale, attraverso l’utilizzo di fondi europei e di ogni canale di finanziamento pubblico privato. Sono queste alcune delle principali linee programmatiche che il team del Circolo di FdI “Antonio e Ciccio Franco” propone ai suoi elettori, mediante i due principali candidati consiglieri Architetto Antonella Postorino e Dott Saverio Laganà, protagonisti a destra per la futura azione propositiva e di governo della città”, conclude la nota.