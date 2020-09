Elezioni Comunali Reggio Calabria, gran successo per l’iniziativa “Giovani per la Strada” con Pazzano: stasera nuovo appuntamento a Parco Ecolandia

2 Settembre 2020 12:55

Elezioni Comunali Reggio Calabria, ieri l’iniziativa “Giovani per la Strada” con Saverio Pazzano sindaco. I dettagli dell’appuntamento previsto nella serata di oggi

Si è svolta ieri, martedì 1 settembre nei pressi della stazione Lido, l’iniziativa “Giovani per la Strada. Riabitare Reggio per non doverla lasciare” promossa dalle liste civiche La Strada e Riabitare Reggio con Saverio Pazzano sindaco. Inoltre, questa sera alle ore 19:00 presso il parco Ecolandia, il candidato sarà nuovamente impegnato in un confronto pubblico. Di seguito il comunicato stampa: “Tra la commozione generale del vasto pubblico presente, in una città segnata da tempo da una forte emigrazione giovanile e quindi abituata a veder partire i propri figli e le proprie figlie, i/le giovani candidati/e delle liste civiche “La Strada” e “Riabitare Reggio” con una serie di interventi accorati hanno espresso e descritto il loro legame con questa terra ed il forte desiderio di restanza. Concetto proposto e divulgato dal noto antropologo calabrese Vito Teti, la restanza indica un percorso consapevole ed impegnato volto a ricostruire un futuro ed una comunità nei territori del nostro sud caratterizzato da emigrazione giovanile, spopolamento, mancanza di prospettive e di opportunità. “Non vogliamo dover partire per costruirci un futuro” era il grido di rabbia e insieme di speranza dei giovani candidati e candidate, che allo stesso tempo indicavano però la strada da seguire per rendere nuovamente abitabile questa terra e costruire subito, adesso, quello sviluppo che attendiamo messianicamente da decenni. Cultura, turismo, valorizzazione delle competenze, apertura, creazione di reti e connessioni con altre realtà europee, uscita definitiva dal provincialismo al quale ci siamo autocondannati: è questa la via per trasformare la nostra Reggio in una città per giovani. Via che, come ha sottolineato il candidato a sindaco Saverio Pazzano, deve tradursi necessariamente in un preciso impegno politico. “I/Le giovani – ha affermato Pazzano – sono il presente, e non il futuro, di questa città”. È a loro che la politica deve rivolgersi ed ispirarsi, è a loro che dobbiamo guardare per trovare la grinta, il coraggio, la determinazione per realizzare il cambiamento. E dobbiamo farlo adesso, non domani, affinché questa città possa consentire, a chi vuole, di ritornare; a chi vuole, di restare. E a chi vuole comunque partire, di partire con un bagaglio migliore. Questa sera alle ore 19:00 presso il parco Ecolandia il candidato a sindaco Saverio Pazzano sarà nuovamente impegnato in un confronto pubblico fra candidati organizzato dall’Istituto Superiore di Formazione Politico-Sociale “Mons. A. Lanza”. La cittadinanza è invitata a partecipare”.