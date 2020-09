Elezioni Comunali Reggio Calabria, Giannetta (FI): “i reggini hanno dato un segnale di discontinuità e continueranno anche in caso di ballottaggio”

22 Settembre 2020 14:41

Elezioni Comunali Reggio Calabria, le parole del consigliere regionale calabrese Domenico Giannetta

“Sicuramente i cittadini di Reggio hanno risposto bene alla chiamata alle urne, hanno dato un forte e chiaro segnale di discontinuita’, nonostante abbiano definito il nostro candidato sindaco Minicuci ‘lo straniero’, nonostante la presenza di politici nazionali quali Zingaretti e Bersani, e l’inaugurazione di molte opere alla fine del sesto anno di mandato di Falcomata’“. Cosi’ alla Dire il consigliere regionale calabrese Domenico Giannetta (FI) sulle prime proiezioni del voto per le comunali dei Reggio Calabria. “Prendiamo atto dei primi dati parziali anche per fare delle riflessioni all’interno della coalizione di centrodestra – ha aggiunto Giannetta – e sono sicuro che i reggini in caso di ballottaggio dimostreranno ancora di piu’ questo segnale di discontinuita’ rispetto al passato“.