Elezioni Comunali Reggio Calabria, un cittadino: “sconvolto dal numero enorme di candidati, per la buona politica non serve una poltrona ma si fa ogni giorno nella vita e in strada”

3 Settembre 2020 15:10

Di seguito pubblichiamo una lettera di un cittadino sulle liste presentate per il rinnovo del prossimo consiglio comunale di Reggio Calabria:

LETTERA DI UN CITTADINO E CANDIDATO OMBRA

GENT. DIRETTORE,

Vorrei esprimere alcune considerazioni, nel merito, delle liste che sono state presentate per il rinnovo del prossimo consiglio comunale di Reggio Calabria.

Chiedo scusa in partenza se, (capirà son vecchio) prima ancora di leggere i nomi, sono rimasto sconvolto rispetto ai numeri che sono stati prospettati-nove candidati a sindaco e circa MILLE CANDIDATI(Un esercito per una città di circa 150 mila abitanti)per il Consiglio Comunale-.

Mi è venuto da pensare che a Reggio Calabria ci sia una continua attività politica con agorà dispiegate in tutte le zone della nostra città; il tutto andando ben oltre le azioni dei vari soggetti Istituzionali.

Sarà che ho dormito troppo, ma questa meritevole azione l’ho vista ben poco.

Con il senno dell’antica saggezza che, dovrebbe essere il vero segnale, la posizione positiva della “BUONA POLITICA”, sempre espletato verso l’interesse del bene comune legato a determinati e consolidati valori, quello che, purtroppo, vedo con plastica rappresentazione, è l’esatto contrario.

Questo esatto contrario, si concretizza in un mio ipotetico cittadino e/o candidato ombra, il quale vorrebbe potersi confrontarsi con tutti i candidati, partendo proprio dalle impostazioni che ho cercato di tracciare;il proprio vissuto e spaccato personale sempre con l’obiettivo della difesa del <<BENE COMUNE>>.

Altra modalità che è meritevole di attenzione, va sviluppata nel rapporto esistente nelle varie liste di appoggio ai candidati a Sindaco.

Infatti, il mio cittadino e/o candidato ombra, nonostante gli sforzi, non riesce a trovare le giuste motivazioni che possono condurlo verso una scelta consapevole, proprio perché, al contrario delle proprie convinzioni, trova corrispondenza in candidati, di tutti i tipi e genere, che si approcciano all’interesse politico solo nel momento delle elezioni; per il Prima e poi per il dopo esiste solo il NULLA.

Su quest’aspetto, c’è una linea che accomuna un po’ tutti, facendo trasparire uno specifico e mirato interesse per accaparrarsi dei voti, ben di là dalle capacità e/o soprattutto frutto delle esperienze e degli impegni vissuti in prima persona.

Ecco come, elezioni che decidono la sorte di una comunità, di là dei formalismi di facciata, si trasformano nella semplice sommatoria di voti familiari, conoscenze clientelari, per non parlare di aspetti ancora peggiori e via di quest’ andazzo.

Lo stesso nostro (mio) cittadino e/o candidato ombra si trova, pesantemente spiazzato, perché suo malgrado si trovi “sommerso” di richieste del genere sopra indicato, nello stesso tempo il suo desiderio sarebbe di avere una realtà Istituzionale (questa Città) in grado nella <<NORMALITA’>> di essere capace di rispondere ai diritti e ai bisogni dei cittadini, con la difesa dei doveri nella legalità.

Occorre anche rompere l’individuale ambizione che, in modo interessato, cattivi maestri, fa emergere, non per la ricerca d’intelligenze e soggetti impegnati nella soluzione (sempre complicata) della difesa dei beni comuni; cattivi maestri sempre impegnati a perpetuare i propri interessi:.

Nella nostra realtà il cittadino ombra non esprimerà una propria scelta e allo stesso tempo il candidato ombra (per coerenza) non avrà nemmeno il proprio voto, per questo di là da chi sarà il vincitore (sic!) i due soggetti menzionati potranno sempre (e lo faranno) rivendicare il libero pensiero, per dimostrare che c’è un altro Per modo d’intendere l’impegno nella “BUONA POLITICA”.

Per fare ciò,non c’è bisogno di stare su una qualsiasi poltrona dove pontificare……..,la vita e la strada sono i luoghi più consoni per produrre cambiamenti.

CARI SALUTI PINO DE FELICE