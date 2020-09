Elezioni Comunali Reggio Calabria, sarà ballottaggio Falcomatà-Minicuci. Si deciderà tutto il 4 e 5 Ottobre [DETTAGLI]

22 Settembre 2020 12:00

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Falcomatà e Minicuci vanno al ballottaggio: si torna a votare il 4 e 5 ottobre

Si deciderà al ballottaggio chi sarà il Sindaco di Reggio Calabria, per la prima volta nella storia della città. Mentre continua lo spoglio in diretta, il Consorzio Opinio Italia per la Rai ha realizzato la seconda proiezione con una copertura del campione del 16% stimando il risultato di Falcomatà al 36,3%, seguito da Minicuci al 34,5%. Terza ma molto lontana Angela Marcianò al 13,8%, poi Saverio Pazzano al 7,2%. Tra gli altri candidati, buona affermazione per Fabio Foti del Movimento 5 Stelle e per il massmediologo Klaus Davi, entrambi sopra il 3%. Ma per capire se entreranno in consiglio, bisognerà attendere i dati delle liste: la soglia di sbarramento del 3%, infatti, è per le liste collegate al candidato. Se la lista, o nel caso di Pazzano e Marcianò la coalizione di liste, non raggiunge il 3% di voti, neanche il candidato Sindaco – a prescindere dalla percentuale personale ottenuta – entrerà in consiglio comunale.

In base a questi dati, il ballottaggio tra Falcomatà e Minicuci è praticamente ormai certo. Anche i dati reali lo confermano. In vista del ballottaggio è prematuro pensare ad alleanze ed apparentamenti, che probabilmente non ci saranno. Ma l’elettorato di Marcianò e Davi dovrebbe ripiegare su Minicuci, quello di Pazzano, Tortorella e Siclari su Falcomatà. Incognita per gli elettori del Movimento 5 Stelle, che a Reggio sono in forte contrapposizione rispetto all’Amministrazione Falcomatà.

Il ballottaggio si terrà domenica 4 (dalle 7:00 alle 23:00) e lunedì 5 ottobre (dalle 7:00 alle 15:00) e non servirà soltanto a decidere chi sarà il Sindaco: sarà fondamentale anche perchè assegnerà il premio di maggioranza ai candidati al consiglio comunale collegati nella coalizione del Sindaco vincente. Alla luce dell’esercito di liste e candidati dei due principali competitor, appare del tutto evidente che la sconfitta sarà particolarmente dolorosa perchè chi – tra Minicuci e Falcomatà – perderà il referendum, rischia di eleggere appena 3-4 consiglieri comunali. Forse 5, nella migliore delle ipotesi. Comunque pochissimi, alla luce del successo elettorale degli altri candidati civici che troveranno spazio negli scranni di Palazzo San Giorgio.